Bitcoin: soldi, anonimato e pochi controlli. Le criptovalute ad alto rischio truffa

Crescono i rischi di truffe con i bitcoin. In teoria, l'anonimato e la presunta inviolabilità della tecnologia blockchain (il registro condiviso e immutabile che registra le transazioni e traccia gli asset) avrebbero dovuto rendere Bitcoin e le altre criptovalute strumenti più "sicuri" di altri. La realtà sta a dimostrare come spesso avvenga il contrario. Un esempio sono le frodi "Rug Pulls", espressione inglese che richiama il levare il tappeto sotto i piedi di qualcuno facendolo cadere. Il meccanismo è esattamente questo: i truffatori si spacciano per sviluppatori di una nuova criptovaluta, raccolgono i fondi degli investitori e quindi scappano via, senza lasciare traccia. Anche perché con 11.170 criptovalute censite sulla piattaforma Coinmarketcap e quasi 400 piattaforme di compravendita, quello delle criptovalute è un gigantesco labirinto in cui perdersi è la normalità. Per un investitore poco accorto è alto il rischio di investire i propri soldi in un "portafoglio" (Wallet) inesistente o su una piattaforma di trading che da un momento all'altro può chiudere, vendere tutto e svanire nel nulla.

Le criptovalute, poi, non sono neanche sfuggite al classico "schema Ponzi": anche qui, viene lanciato un progetto promettendo interessi vertiginosi. La truffa si basa sulla vendita di «mining schemes» e che prevede anche commissioni agli investitori che riescono a coinvolgere nuove persone interessate. Le entrate - in teoria legate a transazioni su criptovalute - servono all'inizio per pagare appunto questi interessi e convincere un numero crescente di investitori della validità della promessa. A un certo punto, quando il fenomeno è cresciuto a sufficienza, si scompare nel nulla: in una delle truffe più eclatanti sulle criptovalute, il caso di BitClub Network, il totale di soldi sottratti i "cripto-polli" di tutto il mondo è stato addirittura di 722 milioni di dollari.