Benzina, prezzi in calo, self a 1,692 euro al litro. Gasolio self a 1,880 euro, servito a 2,024 euro

Scendono lievemente i prezzi dei carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,692 euro a litro (contro 1,695 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,679 e 1,700 euro al litro (no logo 1,688). Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,880 euro al litro (contro 1,883), con le compagnie tra 1,873 e 1,886 euro al litro (no logo 1,885). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,840 euro al litro (1,844 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,770 e 1,901 euro al litro (no logo 1,742). La media del diesel servito va a 2,024 euro al litro (contro 2,027), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,962 e 2,078 euro al litro (no logo 1,935). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,781 a 0,801 euro al litro (no logo 0,769). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,381 e 3,031 euro al litro (no logo 2,378).