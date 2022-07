Benzina, sconto di 30 centesimi fino al 31 agosto: proroga per i prezzi più bassi al distributore

Carburanti, avanti ancora gli sconti ai distributori. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Bonus 200 euro e dl aiuti al sicuro dalla crisi di governo. Ma a... GOVERNO Crisi di governo: gli incontri nella sede del M5S. Il ministro... LO SCENARIO Draghi bis, governo senza M5S o voto: le posizioni dei partiti e le... POLITICA Crisi di governo, oltre 1.000 sindaci a sostegno di Mario Draghi.... LA GIORNATA Crisi governo, Berlusconi-Salvini: «Pronti al voto, 5S...

Carburanti, Unc: benzina sotto i 2 euro, Draghi proroghi subito taglio accise fino a fine anno

La protesta dei consumatori

«Troppo poco. Partorito un topolino. L'estensione dal 2 agosto al 21 agosto, meno di 20 giorni, è del tutto inadeguata e non tiene in alcun conto della possibile crisi di Governo. Per questa ragione questa mattina chiedevamo, in tempi non sospetti, la proroga addirittura fino alla fine dell'anno, così da garantire il taglio fino all'insediamento del prossimo esecutivo anche nella peggiore delle ipotesi». Lo afferma in una nota il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona, commentando la proroga decisa dal governo. «Ma tra la fine dell'anno e la proroga fino al 21 agosto andava almeno trovata una via di mezzo», conclude Dona.