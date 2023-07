Benzina, cambiano i tabelloni: come devono essere esposti i prezzi e in che modo saranno calcolati

Benzina, cambiano i tabelloni.

Quali prezzi sono indicati oggi?

I prezzi effettivamente praticati per ogni tipologia di prodotto venduto sia nella modalità self-service sia nella modalità servito.

Cosa cambia dal 1 agosto?

Oltre ai prezzi praticati, verrà pubblicizzato il prezzo medio regionale, se il punto vendita è sulla viabilità stradale, e il prezzo medio nazionale se il punto vendita è su autostrada.

Come viene calcolato il prezzo medio?

Viene elaborato quotidianamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei prezzi praticati dagli esercenti, quale media aritmetica.

In che modo vanno esposti i prezzi?

All'interno dell'impianto in modo visibile su un cartello riportante i prezzi medi per ciascun tipo di carburante venduto (prezzo medio self-service per gasolio e benzina, prezzo medio servito per gpl e metano).

Per quali prodotti deve essere esposto il prezzo medio?

Per il gasolio, la benzina, il Gpl e il metano compresso (Gng).

Come posso conoscere il prezzo medio del giorno e gli impianti più convenienti?

Ogni giorno sul sito Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy non prima delle 8:30 o presso i punti vendita entro le ore 10:30 nel caso in cui l'impianto apra entro le 8:30; se l'apertura è dopo le 8.30, il prezzo medio sarà esposto entro le due ore successive.

Perché il prezzo medio è differente da regione a regione?

Dipende dalla tipologia di impianti, dalla presenza più o meno diffusa sui punti vendita di altri servizi e attività commerciali e di infrastrutture logistiche per il rifornimento degli impianti stessi.

Perché il prezzo effettivamente praticato può essere diverso dal prezzo medio?

Il «prezzo medio» è la media dei prezzi praticati da tutti gli impianti stradali nella singola regione o da tutti gli impianti autostradali in Italia, mentre il prezzo praticato dal singolo impianto dipende da una molteplicità di fattori, tra cui la sua efficienza nella gestione e nell'approvvigionamento, le modalità di servizio, nonché le politiche commerciali del gestore e della azienda che lo rifornisce.