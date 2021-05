VENEZIA - La prossima fusione sarà a luglio tra Alto Vicentino e Vestenanova e potrebbe essere l’ultima in regione per qualche anno. La priorità oggi per le Bcc venete del gruppo Cassa Centrale Banca è sostenere l’economia del territorio e mettere fieno in cascina in vista della crisi post Covid. «Per noi più che gli utili, che nel 2020 sono stati importanti, conta la solidità. Gli indici patrimoniali delle nostre sei Bcc, che presto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati