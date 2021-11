VENEZIA - Banca Ifis a vele spiegate: utile netto 80,2 milioni nei primi nove mesi, riviste al rialzo le stime per fine anno con la possibilità di arrivare a profitti tra i 90 e i 100 milioni. L'Ad Frederik Geertman: «Ricavi ai masismi storici, in febbraio presenteremo un piano triennale attraente per i mercati e mirato alla crescita».

Nei nove mesi i ricavi della banca veneziana raggiungono i 449,2 milioni di euro (+ 39,6%): il massimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati