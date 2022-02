Balneari, stop proroga concessioni dal 2023 e freno al caro-ombrellone: le gare legate a investimenti

Balneari, c'è lo stop al regine di proroga: dal 1 gennaio 2024, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso, le concessioni saranno messe a gara. La condizione sine qua non per ottenere la concessione sarà un pano d'investimenti per migliorare la qualità dei servizio. Previsti anche interventi ad hoc contro il “caro-ombrelloni”, che permetteranno ai clienti di confrontarsi con prezzi più equi. È questa, in sintesi, la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio e non ancora convocato. La norma dovrebbe prevedere anche delle misure “paracadute” per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Spiagge, governo accelera: riforma concessioni oggi in Cdm ECONOMIA Balneari, Concessioni: Riassegnare concessioni mediante gare ROMA Ostia, lotta contro l'erosione della spiaggia VIDEO Ostia, lotta contro l'erosione della spiaggia

Bersani: proteggere bene pubblico. «Ma un bene pubblico che sia una spiaggia o un molo, può essere dato a qualcuno all'eternità? Salvini e Meloni mi risponderebbero no. Allora va trovato meccanismo per renderlo contendibile. Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa». Così Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7.

Della Vedova: aprire settore a giovani. «Se hai un ristorante o un bar e fai investimenti comunque paghi l'affitto e a un certo punto, quando l'affitto scade, lo rinegozi. È così, e deve essere così anche per i balneari, anche per aprire il settore a nuovi imprenditori. È giusto che, siccome le spiagge sono un bene pubblico, non vengano dilapidate risorse rinunciando a canoni adeguati». Lo ha detto a SkyTg24 il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova.

«Ci sono imprenditori giovani -ha aggiunto- che non possono entrare nel settore perché chi ha una concessione la tiene per tantissimi anni perché tanto paga due lire. Nessuno vuole cacciare nessuno o non riconoscere investimenti fatti ma, siccome le spiagge sono pubbliche, se tu le occupi per un'attività imprenditoriale che genera fatturato, reddito e profitti, paghi il giusto. Ci sono invece imprenditori, anche famosissimi, che pagano pochissimo», ha concluso Della Vedova.