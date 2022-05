Balneari, accordo in maggioranza sulle concessioni: ma per calcolare gli indennizzi servirà un nuovo decreto

Balneari, trovata l'intesa di maggioranza sulle concessioni. Come spiegato da vari partecipanti alla riunione con il governo, il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti all'avviamento dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili.

Dl concorrenza in Aula il 30 maggio: gare balneari rinviate a fine 2024

L'iter parlamentare

Ora l'emendamento passerà alla commissione Bilancio del Senato per il parere e in mattinata lo approverà la commissione Industria che completerà l'esame del ddl concorrenza.

Le reazioni

«Come si dice a Roma, avemo vinto». Così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni al termine della riunione di maggioranza in cui è stato trovato l'accordo sulle concessioni. Sulla definizione degli indennizzi «è stata tolto il valore residuo, le parole che avrebbero messo in difficoltà sono state tolte: è stata inserita una dicitura semplice, con tutta una serie di altre garanzie all'interno dell'emendamento che consentiranno una valutazione degli investimenti scevra da ogni tipo di inflessione e opinione - ha spiegato Mallegni -. Abbiamo anche tolto di mezzo il riferimento alla perizia, perché oggettivamente non esiste che venga fatta una gara senza una perizia. La perizia è intrinseca nell'elemento di valutazione che non ha nessuna altra possibilità di opinione. La perizia è obbligatoria. Nei decreti legislativi saranno stabiliti una serie di criteri».

«Mi auguro di no. Mi auguro che tutte le forze abbiano la responsabilità di comprendere che questa della concorrenza, del fisco, sono delle riforme importanti, di struttura: dobbiamo andare avanti perchè su questi aspetti l'Italia ha accumulato dei ritardi anche rispetto al resto dell'Europa e dobbiamo correre». Così, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte - a margine di un incontro elettorale a Riccione, dove il Movimento sostiene la candidata sindaca de centrosinistra, Daniela Angelini - ha replicato a chi gli chiedeva se il Governo rischiasse di cadere sulla riforma delle concessioni balneari.