Sigarette, sale l'accisa: nel 2023 l'aumento sarà poco più di 70 centesimi medi per un pacchetto da 20

Sale l'accisa sulle sigarette. Secondo una bozza, che riporta la data di oggi, del testo della manovra definito dal Cdm, sale quella parte di accisa definita «importo fisso per unità di prodotto»: nel 2023 sarà di 36 euro per 1.000 sigarette - in pratica poco più di 70 centesimi medi per un pacchetto di 20 sigarette - per l'anno 2024 sarà 36,50 euro e, a partire dall'anno 2025, sarà 37 euro per 1.000 sigarette.