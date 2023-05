​Assegno unico, arriva il conguaglio di maggio: chi guadagna e chi perde dopo le modifiche

Assegno unico di maggio, chi guadagna e chi perde con il conguaglio? C’è chi rischia di dover restituire i soldi e chi invece riceverà somme aggiuntive.

Assegno unico, ecco i maxi pagamenti (con conguagli) di maggio: 272 euro medi in più per 512mila famiglie

Cos'è il conguaglio e quando arriva

Il conguaglio Assegno Unico è il meccanismo con cui l’INPS verifica se i beneficiari del sostegno abbiano ancora i requisiti per riceverlo nella misura in cui gli è stato riconosciuto. In pratica, l’Istituto accerta quelle che sono le condizioni sociali ed economiche della famiglia, a partire dal momento in cui viene presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e l’ISEE, dopo di che – se necessario – rivede la misura (diminuendo o aumentando l’assegno). Non è altro che la differenza tra quanto la famiglia ha percepito e quanto invece spetta. Nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite) la cd. “condizione equivalente” di una famiglia potrebbe infatti essere cambiata, comportando una revisione degli importi dell’Assegno Unico. Quindi le famiglie potrebbero ricevere di più e dover restituire quanto già avuto. Per permettere alle famiglie di farsi un’idea di quanto spetta l’INPS, non a caso, ha creato il simulatore importo assegno unico.

Chi guadagna

Con il messaggio n. 1947 del 26-05-2023, l’INPS ha fatto sapere che avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’Assegno Unico Universale Figli e che comprenderà la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. I casi sono due. Se la revisione degli importi in sede di conguaglio comporta un’integrazione delle somme in favore del cittadino, le medesime somme vengono poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023. Se la revisione degli importi in sede di conguaglio comporta una riduzione delle somme, l’INPS procede al recupero del denaro indebitamente erogato a partire dalla mensilità di aprile 2023, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future. Le verifiche, però, possono protrarsi e quindi comportare dei ritardi relativi all’erogazione. Vi consigliamo la lettura del nostro articolo dove è stato spiegato perché questo accade e chi riguarda.

Chi perde

Può capitare che, a seguito di conguaglio, l’INPS si renda conto che alcune somme già riconosciute e incassate dalle famiglie siano state erogate indebitamente. Queste saranno quindi oggetto di recupero (c.d. “conguagli a debito”). Per esempio, relativamente alla mensilità di maggio 2023, a fronte di un ricalcolo dell’importo dell’Assegno Unico erogato nella mensilità di marzo 2022, emerge la necessità di effettuare il recupero di un importo indebitamente percepito (perché magari relativo a una disposizione transitoria poi venuta meno).