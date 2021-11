L'assegno unico universale si avvicina. Il contributo in base ai figli per le famiglie italiane, che riunisce tutti i bonus per mamme, papà e nuclei, arriverà ufficialmente dal prossimo marzo, sostituendo l'assegno temporaneo erogato negli ultimi mesi a chi non era coperto dagli sgravi fiscali per le famiglie. Le domande, però, si potranno inviare già dal prossimo anno. In ballo, in base all'Isee, ci sono fino a 180 euro a figlio e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati