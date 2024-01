Nuovo assegno di assistenza, chi ne ha diritto e quali sono i requisiti: mille euro in più al mese ai più fragili

Mille euro in più al mese per gli anziani con bisogni assistenziali «gravissimi», ultraottentenni e a basso reddito.

Come funziona

La misura, una quarantina di articoli in tutto a cui hanno lavorato i ministeri di Lavoro e politiche sociali e Salute, è già stata in parte anticipata dalle parole della premier. Che rispondendo a un'interrogazione della Lega a Montecitorio, ha condannato la «cultura dello scarto» di cui troppo spesso sono vittime i meno giovani. «In Italia ha scandito Meloni ci sono 14 milioni di anziani: sono la storia di questa nazione, il collante delle famiglie, sono uno straordinario ammortizzatore sociale in tempo di crisi». Insomma «un'indiscutibile risorsa da valorizzare». E «noi ha aggiunto abbiamo il dovere di dire loro grazie, e di farlo non a parole ma con fatti concreti».

E i fatti concreti la premier li snocciola subito dopo: il decreto in arrivo stanzia «oltre un miliardo di euro per i primi due anni». E aumenta «fino al 200 per cento» l'assegno mensile destinato ai non autosufficienti più gravi, più anziani e in maggiori difficoltà economiche.

LA PLATEA

Il beneficio, si legge nella bozza del provvedimento, sarà attivo «in via sperimentale» a partire dal primo gennaio 2025 e fino a tutto il 2026. A goderne saranno almeno in una prima fase «i grandi anziani» (ossia gli over 80), con un Isee non superiore a seimila euro annui e in condizioni di «bisogno assistenziale gravissimo». Un parametro, quest'ultimo, che dovrà essere definito nel dettaglio da una commissione ad hoc, ma che di fatto dovrebbe comprendere chi ha un'invalidità riconosciuta elevata, attorno al 100%. E dunque già oggi percepisce un assegno di accompagnamento per la non autosufficienza, pari a 531 euro mensili.

Il nuovo assegno

A quell'importo, stabilisce il decreto, si aggiungerà un nuovo «assegno di assistenza» pari a mille euro, portando così il totale a oltre 1.500 euro al mese. Soldi extra erogati dall'Inps che potranno essere spesi per «remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza», si legge nella bozza, ad esempio da parte di infermieri o badanti, ma anche per l'acquisto «servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate». Ogni spesa, naturalmente, dovrà essere tracciabile, dunque ci si aspetta che la nuova norma contribuisca anche a far emergere il lavoro sommerso nell'ambito della cura agli anziani.

Come fare domanda

Non è tutto. Il decreto (che rappresenta l'attuazione della delega votata dal Parlamento lo scorso marzo sul "patto per la Terza età") sveltisce anche i passaggi per l'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane, ridotti da cinque-sei a due. Più di 28 milioni di euro invece vengono destinati a promuovere l'autonomia e la mobilità degli anziani, riducendo gli ostacoli che impediscono loro «l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro».

DIVARIO DIGITALE

Per quanto riguarda le strutture assistenziali per gli anziani, poi, si incentivano accordi con scuole di secondo grado, per favorire esperienze di volontariato al loro interno da parte degli studenti. Che potrebbero insegnare loro l'uso di pc, smartphone e tablet, riducendo il divario digitale. Si prevede poi di riconoscere la figura del caregiver, ossia chi in famiglia presta assistenza alla persona non autosufficiente. E di promuovere l'adozione di animali d'affezione da parte degli anziani soli, ad esempio permettendo agli enti del terzo settore di raccogliere e distribuire medicinali veterinari da destinare gratuitamente a chi ha redditi più bassi, sotto i 16mila euro. «È un provvedimento estremamente innovativo che l'Italia aspettava da oltre vent'anni», commenta la viceministra al Lavoro Maria Teresa Bellucci che ha curato in prima persona il testo. «Una norma che permetterà di dare risposte concrete ai bisogni dei nostri oltre 14 milioni di anziani, di cui 3,8 non autosufficienti. Un cammino che proseguirà in tutta la legislatura».