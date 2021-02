Ci risiamo: l’hashtag del giorno su Twitter è «#silversqueeze». È questo, a quanto pare l’ultimo grido di battaglia dei piccoli trader online della piattaforma social Reddit WallStreetBet sgli speculatori andati all’assalto di titoli come Gamestop o Amc Entertainment Holdings, o criptovalute come Dogecoin, per mettere all’angolo i grandi hedge fund di Wall Street che avevano invece scommesso al ribasso sui titoli in questione. Del resto l’argento è stato protagonista di un rally non di poco conto nel 2020 (+40%), un po’ come tutti gli altri metalli preziosi, quindi si presta bene a manipolazione in stile Gamestop. Nelle ultime ore l’argento è dunque volato fino a superare i 30 dollari l’oncia, un livello che non toccava da 7 anni.

Il rally delle quotazioni è partito giovedì scorso (nella seduta precedente i prezzi spot viaggiavano sotto i 27 dollari l’oncia) e sta contagiano le azioni delle società minerarie come Fresnillo (+20%), Polymetal (+6%) e Hoschschild (+16%) a Londra. Attesa per un’apertura in forte rialzo sui mercati americani per le canadesi Pan American Silver e Fortuna Silver Miners mentre, segnala markets.com, il Blackrock iShares Silver Trust ha registrato venerdì afflussi netti per 944 milioni di dollari. Secondo Neil Wilson, chief market analyst di markets.com, i traders che utilizzano piattaforme social come Reddit stanno proprio replicando quanto avvenuto nei giorni scorsi per titoli come GameStop. Ken Lewis, ceo di Apmex (principale rivenditore online di metalli preziosi), ha sottolineato che nella scorsa settimana si è assistito a una «drammatico cambiamento» della domanda di argento da parte dei clienti con volumi di once vendute raddoppiati rispetto all’inizio della scorsa settimana e quattro volte superiori alla domanda media entro la fine della scorsa settimana. «A causa della domanda senza precedenti di prodotti in argento, non siamo in grado di accettare ulteriori ordini su un gran numero di prodotti, fino all'apertura dei mercati globali domenica sera», ha scritto per esempio APMEX, tra i maggiori rivenditori online di metalli preziosi al mondo. Avvisi analoghi sono stati postati online nelle ultime ore da Money Metals e altri importanti siti del settore. La domanda nel week end è stata di oltre 12 volte superiore al normale.

«Il fatto che un mercato così ampio e liquido come quello dell’argento possa essere messo nel mirino dagli investitori retail dice molto sul cambiamento a cui stiamo assistendo» continua lo stesso analista di markets.com sottolineando però che le dimensioni del mercato sono tali che sarà più difficile assistere a una corsa agli acquisti da parte degli shortisti sull’argento come invece avvenuto per GameStop e non è escluso che qualche grande investitore possa invece cavalcare il rally del metallo prezioso.

Ultimo aggiornamento: 13:41

