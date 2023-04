App Io avrà al suo interno patente, tessera sanitaria ed elettorale: così funzionerà il portafoglio digitale

Patente, tessera elettorale, tessera sanitaria, ma anche servizi scolastici per famiglie e studenti. Tutto dematerializzato e tutto su un'unica applicazione, l'AppIO. Dopo l'operazione cashless e quella per il Green Pass, l'app di PagoPA passa infatti a un nuovo livello, contribuendo a concretizzare probabilmente entro l'anno, come promesso dal sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti, il progetto di "portafoglio digitale nazionale".

I numeri

Dopo il boom avuto proprio con il cashless e durante la pandemia, la diffusione dell'app è ampia e potrebbe crescere ancora: App IO conta oggi oltre 33 milioni di download e integra quasi 200 mila servizi digitali, resi disponibili da più di 12mila enti che inviano tramite l'applicazione circa 20 milioni di messaggi al mese. L' app è il front-end mobile per l'accesso semplificato a tutte le piattaforme alla base della trasformazione digitale della P.a, a partire dalla piattaforma dei pagamenti PagoPA: nel portafoglio elettronico di IO sono infatti stati registrati oltre 13 milioni di strumenti di pagamento per pagare dallo smartphone tributi come la Tari, le rette, le mense scolastiche, ma anche bollette.

La novità

Il lavoro si sta quindi concentrando in queste settimane per evolvere ancora ed inserire nell'applicazione tre documenti essenziali: la patente auto, in rappresentazione digitale certificata, con valore legale e accesso a tutti i dati ad essa collegati; la tessera sanitaria, anche in questo caso certificata e con valore legale; e un nuovo pass, non più green, ma "voting", ovvero la tessera elettorale in formato digitale.

I tempi

Se i tempi previsti saranno rispettati, l'Italia si proporrà tra i Paesi più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla Ue per il portafoglio elettronico europeo. La Commissione è infatti impegnata in un vasto progetto per garantire a tutti i cittadini europei un'identità elettronica pubblica che consentirà di richiedere, ottenere e conservare documenti e informazioni in modo sicuro, permettendo così di accedere in modo semplice ai servizi online da qualsiasi Stato membro e in qualsiasi occasione. Toccherà però proprio agli Stati offrire portafogli digitali con all'interno le versioni dematerializzate e certificate dei documenti, dal titolo di studio alle licenze come quella per la guida o l'appartenenza a un ordine professionale.

AI, dal sistema che trasforma i selfie in video a quello che sintetizza documenti pdf: ecco i figli di ChatGpt

Come funzionerà

Dalla patente alle multe il passo è però breve. PagoPA e il Dipartimento della Trasformazione digitale, ha spiegato lo stesso Butti in audizione in Parlamento, stanno lavorando affinché possa partire nei prossimi mesi la piattaforma notifiche, una nuova infrastruttura digitale pubblica, che consentirà la progressiva digitalizzazione di tutte le comunicazioni a valore legale che le amministrazioni pubbliche inviano a cittadini e imprese (come ad esempio proprio le multe). App IO ne sarà un'interfaccia, ma il servizio sarà progressivo e permetterà comunque di continuare a ricevere le raccomandate cartacee per i cittadini ancora in divario digitale.

La scuola

L'ultima novità riguarda infine il mondo della scuola. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha presentato proprio giovedì in Consiglio dei ministri l'informativa relativa all'avvio del piano per la semplificazione nel settore, che vede in campo anche l'App IO. Le famiglie e gli istituti avranno a disposizione soluzioni digitali per gestire in maniera semplice e immediata i pagamenti (già attivi in molte scuole pubbliche ma estendibili a tutte, comprese le paritarie), potenziare l'interazione con i servizi scolastici oltre che migliorare e velocizzare le attività amministrative.