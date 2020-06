App Immuni, al via in tutta Italia

(Teleborsa) - La discussa App Immuni entra nel vivo. Dopo una settimana di sperimentazione in quattro regioni - Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia, - l'app per il tracciamento dei contatti, volontaria, basata su tecnologia Bluetooth, debutterà in tutta Italia, da oggi lunedì 15 giugno.



Sono 2 milioni e 200mila gli italiani che l'hanno già scaricata, come ha detto giorni fa il Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. E da oggi partirà una massiccia campagna di comunicazione.



"La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati", ha assicurato il Premier Giuseppe Conte. "Siamo orgogliosi - ha aggiunto - siamo stati tra i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale ad avere raggiunto il risultato" dell'app Immuni "che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati". © RIPRODUZIONE RISERVATA