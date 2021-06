Il ceo di Amazon Jeff Bezos si dimetterà il 5 luglio, passando il testimone a Andy Jassy, oggi alla guida di Amazon Web Services (la società del gruppo che fornisce servizi di cloud computing). "Abbiamo scelto quella data perché è sentimentale per me, il giorno in cui Amazon è stata costituita nel 1994, esattamente 27 anni fa", ha detto Bezos all'assemblea annuale degli azionisti di Amazon, che si è tenuta online.



Bezos aveva annunciato a...

