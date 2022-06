Amazon Italia, 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2022

Amazon ha annunciato che creerà 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine dell'anno, portando così la forza lavoro complessiva dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000, in più di 50 sedi in tutta Italia. Secondo uno studio di The European House - Ambrosetti che analizza le grandi aziende in Italia, Amazon è la realtà privata che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni. In media, dall'avvio delle attività in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 26 posti di lavoro a tempo indeterminato.

È particolarmente importante sottolineare che si tratta di «lavori di qualità, come certificato nel 2021 e confermato nel 2022 dal Top Employers Institute, che premia la qualità dei luoghi di lavoro, le opportunità formative e i piani di carriera offerti ai lavoratori in Italia».

Nel 2021 la retribuzione iniziale dei lavoratori Amazon ammonta a 1.680 euro al mese, l'8% in più rispetto alla retribuzione standard fissata dal Contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica. Inoltre, i dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit tra cui, sconti sul sito e un'assicurazione integrativa contro gli infortuni, oltre a opportunità di carriera e di upskilling. Amazon ricorda di aver creato occupazione stabile e di qualità anche in aree tradizionalmente segnate da alti livelli di disoccupazione.

Oggi impiega 5.000 persone a tempo indeterminato al Centro e Sud Italia. «Dal 2010 Amazon ha investito oltre 8,7 mld di euro in Italia per la propria crescita e per supportare la digitalizzazione del Paese» aggiunge Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica. Oltre alla crescita delle diverse aree di business, un ruolo di primo piano nella creazione di nuovi posti di lavoro è giocato dai continui investimenti in logistica e infrastrutture cloud su tutto il territorio nazionale per supportare la trasformazione digitale dell'economia italiana e la vendita online in Italia e all'estero delle PMI italiane. Amazon, aggiunge la nota, ha recentemente annunciato il proprio impegno nel supportare le oltre 18.000 PMI italiane che vendono sulla piattaforma a raggiungere 1,2 miliardi di euro di vendite annuali all'estero entro il 2025, più che raddoppiando il valore dell'export del 2020. Nel 2022, il gruppo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia, che riconosce la qualità dell'ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. La certificazione riguarda tutte le attività di Amazon in Italia, tra cui quelle legate al sito web Amazon.it, le attività logistiche, i servizi cloud di Amazon Web Services.