In quali province è calato di più lo stipendio? I dati dello studio lanciano l'allarme. C'è anche Venezia

L'Italia e i suoi cittadini devono fare i conti con il caro vita e i guadagni derivanti dalla propria professione. Le buste paga sono in crollo così come gli stipendi che sono diminuiti nettamente nell'ultimo triennio: l'allarme è in 22 province italiane dove molti lavoratori hanno subito un calo dei compensi ai lavoratori.

Crollo degli stipendi

Secondo le rilevazioni la busta paga in 22 province in giro per l’Italia è scesa di ben 312 euro in un triennio, nello specifico tra il 2019 e il 2022. Lo studio, che ha riguardato le voci del reddito disponibile a prezzi correnti, ha fatto emergere dei dati in netto contrasto in giro per il Bel Paese, con i lavoratori di alcune città che sono stati intaccati meno economicamente rispetto ad altri.

A livello nazionale, infatti, si registra un lieve aumento di 301 euro in busta paga, un incremento del 2,5% tra il 2019 e il 2021, ma numerose sono le città che hanno masticato il boccone amaro.

Le città che hanno subito una diminuizione degli stipendi

Nel triennio, secondo lo studio tra le città che hanno subito una diminuzione degli stipendi ci sono:



Firenze; Prato; Aosta; Biella; Venezia; Vercelli; Arezzo; Lecco; Fermo; Rimini; Como; Varese; Gorizia; Napoli; Catania; Ferrara; Messina; Verbano-Cusio-Ossola; Lodi; Taranto; Sondrio; L’Aquila.

Il perché di questo decremento è difficile da analizzare, anche se tra i fattori scatenanti c’è la pandemia, le restrizioni, il blocco del turismo e la sospensione della produzione dovuta alla pandemia.

Dove le buste paghe sono più alte

Le province in cui, nel triennio, gli stipendi sono aumentati sono diverse. In cima alla lista c'è Milano, dove l’aumento degli stipendi è stato di media di 1.908 euro, poi Parma (1.425 euro) e Savona (1.282).

Se vediamo il dato medio del peso pro capite del reddito da lavoro dipendente sul totale del reddito disponibile nel triennio, invece, si segnalano cifre stabili, intorno al 63%. In 42 province su 107, però, c’è stato un aumento: dal 68,7% al 69,7%. Di queste, però, solo sei sono al Sud.

Sempre a Milano si registra il reddito pro capite più alto, con lo stipendio medio che è di 30.464 euro nel 2021, con una crescita del 6,7% rispetto al 2019.

Al secondo posto figura Bolzano con uno stipendio medio di quasi 19.000 euro a lavoratore, cifre ben al di sotto della città meneghina, qui i salari sono però allo stesso livello rispetto a prima della pandemia.

Al terzo posto si piazza invece Bologna, dove i dipendenti guadagnano in media il 2,3% in più rispetto al 2019 (qua vi abbiamo parlato dell’allarme sugli stipendi dei prof italiani: si tratta del compenso più basso in Europa).

In percentuale le retribuzioni sono aumentate maggiormente nella provincia di Savona con +14,3%, mentre importanti aumenti, rispetto al 2019, si registrano anche nel territorio di Oristano (+11,2%) e in quello del Sud Sardegna (+11,2%).