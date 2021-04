Proprio nel giorno in cui, almeno secondo le ottimistiche previsioni del governo, l'accordo politico con la Ue per l'ok a Ita-Alitalia sarebbe dovuto decollare, il dossier è tornato in alto mare. Con scambi di battute velenose e tensione alle stelle. Dopo 4 mesi di trattative, gli euroburocrati della commissione antitrust hanno infatti posto nuovi paletti su rotte, slot, brand, assetto societario, rimettendo tutto in gioco dopo le aperture di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati