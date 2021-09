Asta deserta per il marchio Alitalia. Il cda di Ita, che si è riunito ieri mattina sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, avrebbe deciso di non partecipare, almeno per ora, al bando per rilevare lo storico brand tricolore. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’orientamento chiaro. Troppo alto il valore di 290 milioni proposto dai commissari straordinari che gestiscono la “vecchia” Az. Una cifra considerata dalla newco “irrealistica e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati