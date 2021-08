Alitalia, ITA avvia le operazioni con l'Airbus A330 "Tintoretto"

(Teleborsa) - Il logo ITA impresso sulla fiancata sinistra dell'aereo con la livrea di Alitalia. È il segnale che la newco ha avviato le operazioni necessarie per ottenere le certificazioni dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). Per i voli di prova – come rivelano le immagini scattate all'aeroporto di Roma Fiumicino pubblicate dal Corriere della Sera – ITA ha preso in prestito da Alitalia "Il Tintoretto", un Airbus A330 di oltre nove anni, e un Airbus A320 impiegato per i voli brevi e medi.





I voli di prova operati da ITA dovrebbe avvenire – secondo quanto riporta il quotidiano – il prossimo 16 agosto. La nuova compagnia, nella fase di start up, utilizzerà principalmente 52 aerei che fanno parte della flotta di Alitalia. In seguito il piano industriale prevede una graduale sostituzione con velivoli di ultima generazione a minor impatto ambientale".





















© RIPRODUZIONE RISERVATA