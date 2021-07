La cura Draghi per Ita-Alitalia funziona. Il via libera al fondo pubblico salva biglietti da 100 milioni di euro per rimborsare i viaggiatori della compagnia tricolore quando avverrà il passaggio alla newco ha di fatto spianato la strada all'intesa con Bruxelles. Il governo, come anticipato dal Messaggero, ha infatti approvato questa misura in un apposito decreto proprio a poche ore dal vertice in videoconferenza tra i ministri dello Sviluppo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati