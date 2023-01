ROMA - «Anche l'editoria digitale deve avere il diritto di accesso al finanziamento pubblico ma è necessario che sia garantita qualità, un alto valore informativo, un alto contributo culturale e pluralistico. Ed è anche importante che sia in grado di restare sul mercato, altrimenti si tratterebbe di un finanziamento destinato ad alimentare un mondo che non riesce camminare con le proprie gambe» . Così il sottosegretario all'Editoria presso la presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, intervenuto ieri al convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti sull'editoria digitale. Ma il punto essenziale deve sempre restare quello della «autorevolezza e credibilità» dell'informazione. «Su questo fronte - ha avvertito Barachini - non possiamo essere tolleranti. La spirale di autoreferenzialità della notizia va stroncata, altrimenti si depaupera e il rapporto di fiducia che esiste con il lettore». E ancora: «L'informazione di qualità - ha ribadito Barachini - si paga e quindi si finanzia: allo stesso tempo dobbiamo lavorare con intelligenza per concepire i prossimi passi, sapendo che di fronte abbiamo un'innovazione velocissima, di cui spesso non comprendiamo le dinamiche. Si deve quindi lavorare insieme e cooperare, così come è stato fatto con il copyright: insieme questi passaggi potranno essere fatti».

LA SVOLTA ANTI-PIRATI

Il riferimento alla questione del copyright è quanto mai opportuna, essendo l'Italia dell'editoria reduce da un uno-due che la scorsa settimana ha segnato in via definitiva lo spartiacque tra ciò che è informazione legittima e ciò che è pirateria che per anni ha vissuto di furto di notizie senza mai pagare il dazio. Sicché, prima l'Agcom ha di fatto certificato anni di ingiusto saccheggio senza licenza di contenuti giornalistici con espressa riserva da parte di colossi del web come Google e Facebook. E lo fatto con l'entrata in vigore del regolamento attuativo della Direttiva europea sul diritto d'autore che prevede il riconoscimento agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dei «diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione» dei loro prodotti e il pagamento di «un equo compenso all'esito di una leale e controllata negoziazione», non solo da parte dei giganti del web, ma anche da parte di imprese di media monitoring e rassegne stampa. A 24 ore di distanza, una sentenza storica della Cassazione ha stabilito poi puntualmente che le società di rassegna stampa non possono riprodurre - senza pagare - gli articoli giornalistici coperti da copyright. Una decisione che ha messo un punto fermo in un contenzioso che va avanti da anni, già costato decine di milioni di euro alle aziende editoriali. Il contenzioso risolto su ricorso de Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Leggo, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia, Gruppo Gedi, Poligrafici Editoriale, Mondadori, Giornale di Sicilia ed Editoriale Poligrafica riguarda Eco della Stampa e Data Stampa, i principali operatori di media monitoring in Italia. Roberta Amoruso