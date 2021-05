Il decreto Sostegni bis è in dirittura d'arrivo. Salvo sorprese infatti, il testo in versione definitiva dovrebbe arrivare già questo giovedì in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. La dote è importante: oltre 14 miliardi di euro. E importante è anche la distribuzione tra fondi per gli indennizzi dovuti al lockdown (con criteri più flessibili), proroga dello smart working e, soprattutto, agevolazioni destinate all'acquisto della prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati