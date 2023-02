ROMA - Più garanzie e più tempo per ripensarci. Sconti senza trucchi e giro di vite sui furbetti delle recensioni on line false e sui bagarini del web che si accaparrano i biglietti di un concerto o di un evento. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera definitivo al decreto legislativo, varato in via preliminare lo scorso dicembre, che aumenta le tutele per i consumatori italiani. In un contesto di mercato in cui gli acquisti nei negozi fisici vengono sempre più spesso soppiantanti da quelli fatti sul web attraverso un pc o un telefonino. Le nuove regole danno attuazione alla delega contenuta in una legge dello scorso agosto e prevedono alcune modifiche al Codice del Consumo. La stretta contro le truffe, dettata da una norma europea, era attesa da tempo e avrebbe dovuto essere già entrate in vigore da tempo. La direttiva di Bruxelles di fine 2019, che prevede «una migliore applicazione e una modernizzazione» delle norme sulla protezione dei consumatori, doveva infatti essere recepita dagli Stati dell’Unione entro il novembre del 2021 e diventare operativa dalla fine di maggio dell’anno scorso.



I PRODOTTTI

Ma quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento varato ieri dal governo? Si parte dagli sconti con una nuova norma che si aggiunge alle regole italiane sulla materia, aggiornate quasi venti anni fa. Ogni annuncio di riduzione di prezzo, sia nei negozi che sul web, dovrà indicare quale era il prezzo precedente, e più precisamente quello più basso applicato nei trenta giorni precedenti «in modo da assicurare ai consumatori una corretta informazione e una immediata valutazione di effettiva convenienza nell’acquisto». Quindi non sarà più sufficiente mostrare una riduzione in percentuale. È prevista un’eccezione per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, e per quelli presenti sul mercato da meno di trenta giorni, ma le nuove norme varranno anche per liquidazioni, saldi di fine stagione e vendite promozionali. Per chi non si adegua la sanzione può arrivare a 3 mila euro.

Poi c’è un capitolo dedicato agli acquisti a domicilio, come i contratti che si concludono a seguito - recitano le nuove norme - di «visite non richieste» nell’abitazione del consumatore. In sostanza stiamo parlando delle vendite porta a porta. Oppure le gite organizzate con l’obiettivo di piazzare particolari prodotti (di solito le pentole). In tutti questi casi il normale periodo entro il quale esercitare il diritto di recesso, cioè la possibilità di ripensarci, restituire il prodotto e farsi rimborsare i soldi, si allunga da 14 a 30 giorni. Questo diritto viene regolamentato anche per i servizi di riparazione (idraulici, elettricisti eccetera9 che si fanno pagare per la chiamata per l’intervento a domicilio. I consumatori però perderranno il diritto a recedere quando il servizio è stato completato. A patto che il consumatore sia stato esplicitamente avvisato che l’esecuzione del servizio è iniziata.

Il decreto definisce poi nuovi casi di pratiche commerciali scorrette e in particolare si occupa delle recensioni fatte dai navigatori sui siti web per descrivere prodotti e servizi. Il governo parla dell’introduzione «di una innovativa disciplina dei mercati on line». È previsto fra l’altro «l’obbligo del gestore del sito internet di garantire che le recensioni inviate dai consumatori su un prodotto o un servizio, provengano da soggetti che hanno effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto o quel servizio». I gestori dei siti internet dovranno inoltre indicare «se l’ordine delle risposte a una ricerca on line di un prodotto o un servizio, sia effettivo, oppure il frutto di un accordo a pagamento tra inserzionista e gestore». Questo per evitare che i primi risultati di una ricerca, gli unici che vengono normalmente presi in considerazione dai naviogatori, siano determinati solo da accordi pubblicitari.



I BIGLIETTI

Infine ci sono novità anche per quanto riguarda le vendite on line di biglietti per concerti ed eventi. Capita infatti che i tagliandi non si riescano a trovare al prezzo stabilito ma siano invece disponibili a costi super aumentati, messi in vendita da società che hanno usato sistemi automatizzati per accaparrarsene grandi quantità. Anche questa verrà considerata una pratica commerciale ingannevole e come le altre sanzionata. Le multe saranno più salate: sale infatti da 5 a 10 milioni il limite massimo di quelle decise dall’Autorità garante della concorrenza (il minimo è 5 mila euro), mentre per le clausole vessatorie la sanzione potrà arrivare al 4% del fatturato.