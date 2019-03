Accordi Italia-Cina firmati da Conte e Xi Jinping: ecco cosa prevedono

Il governi di Italia e Cina hanno firmato oggi a Villa Madama, nell'ambito della visita a Roma del presidente cinese Xi Jinping, una serie di accordi bilaterali per rafforzare la cooperazione bilaterale, commerciale e culturale tra i due paesi. All'evento è stato firmato il memorandum d'intesa sulla collaborazione nell'ambito della Via della Seta Economica e dell'Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21mo secolo tra il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) He Lifeng. Di Maio ha poi firmato con il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi un protocollo d'intesa per la promozione della collaborazione tra startup innovative e tecnologiche tra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese. Sempre il vicepremier italiano ha firmato con il ministro del Commercio Zhong Shan un memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore del commercio elettronico.

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha sottoscritto con il ministro Esteri cinese un accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. A firma del ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio e dell'ambasciatore cinese a Roma Li Ruiyu, un protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina. Due gli accordi firmati dal ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli: il primo con il direttore dell'Amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu Yuzhu sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione; il secondo con il ministro della Cultura e del Turismo Luo Shugang per la restituzione di 796 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale cinese.



Un totale di 3 intese sono state poi sottoscritte tra il ministro della Salute Giulia Grillo e l'ambasciatore Li Ruiyu: il piano di Azione sulla collaborazione sanitaria tra ministeri dei due paesi; un protocollo tra il ministero italiano e l'amministrazione generale delle Dogane cinese in materia di ispezione, quarantena e requisiti sanitari per l'esportazione di carne suina congelata dall'Italia alla Cina; un protocollo sui requisiti sanitari per l'esportazione di seme bovino dall'Italia alla Cina. Sempre per rafforzare le relazioni tra i due paesi, il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e il viceministro degli Esteri Wang Chao hanno firmato un memorandum d'intesa sulle consultazioni bilaterali. Il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni ha poi sottoscritto con il direttore dell'amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu Yuzhu un memorandum di intesa sul progetto di gemellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti italiani e cinesi iscritti nelle liste del patrimonio mondiale dell'Unesco. Un memorandum di Intesa tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca italiano e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tecnologia e Innovazione è stato firmato da capo del dipartimento dell'Università e della Ricerca del ministero dell'Istruzione Giuseppe Valditara e l'ambasciatore Li.



Due gemellaggi sono stati inoltre sottoscritti a Villa Madama: tra la città di Verona e quella di Hangzhou per la promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei rispettivi siti iscritti nelle liste del patrimonio mondiale dell'Unesco a firma del sindaco di Verona, Federico Sboarina e del vicesindaco di Hangzhou Miao Chengchao; un gemellaggio tra l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il comitato di gestione per il patrimonio dei «Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani» dello Yunnan volto alla promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti iscritti nelle liste del patrimonio mondiale Unesco italiani e cinesi, firmato dal presidente dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Gianfranco Comaschi e dall'assessore ai Beni Culturali della Provincia dello Yunnan Yang Decong. (segue) (Res) NNNN ZCZC NOVA0027 3 POL 1 NOV EST ECO Italia-Cina: gli accordi firmati durante la visita di Xi Jinping a Roma (5) Roma, 23 mar - (Nova) - Un protocollo di intesa tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e la China National Space Administration sulla cooperazione relativa alla missione «China Seismo-Electromagnetic Satellite 02» (Cses-02) è stato sottoscritto tra il commissario straordinario dell'Asi Piero Benvenuti e il vicedirettore della China National Space Administration Zhang Jianhua. Due accodi sono relativi allo sviluppo della cooperazione tra i media di Italia e Cina: un memorandum di intesa tra Rai-Radiotelevisione italiana e China Media Group a firma dell'amministratore delegato Fabrizio Salini e del direttore generale Shen Haixiong; accordo sul servizio italiano Ansa-Xinhua sottoscritto tra l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il presidente dell'agenzia di stampa ufficiale cinese Cai Mingzhao. Infine il vicepresidente di Torino World Affairs Institute (T.wai) e direttore di TOChina Hub Giovanni Andornino e il vicesegretario generale di China Development Research Foundation Fang Jin e il presidente di China Global Philanthropy Institute Wang Zhenyao hanno firmato un memorandum of understanding per la cooperazione tra i due istituti.



I rappresentanti di Italia e Cina hanno firmato poi una serie di accordi commerciali. L'intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Bank of China Limited, a firma dell'amministratore delegato di Cdp Francesco Palermo e del presidente dell'istituto cinese Chen Siqing, che ha siglato poi anche un memorandum of understanding sul partenariato strategico con Eni, sottoscritto dall'Ad Claudio Descalzi. Un altro accordo riguarda la collaborazione tecnologica sul Programma di Turbine a Gas tra Ansaldo Energia e China United Gas Turbine Technology Co.-Ugtc (società controllata da Spic-State Power Investment Corporation), firmato tra l'Ad Giuseppe Zampini e il presidente Qian Zhimin. Ansaldo Energia ha inoltre firmato un contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengang con Benxi Steel Group Co., e Shanghai Electric Gas Turbine Co.



Altro memorandum of understanding è stato sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Silk Road Fund Co, firmato da Fabrizio Palermo, dall'Ad di Snam Marco Alverà e dal general manager cinese Wang Yanzhi. Un'intesa di cooperazione strategica è stata sottoscritta tra agenzia Ice e Suning.com Group Co per la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Cina, a firma dei presidenti Carlo Maria Ferro e Zhang Jindong. Accordo di cooperazione firmato tra il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone Zeno D'Agostino e il presidente di China Communications Construction Company (Cccc) Song Hailiang.



La compagnia cinese Cccc ha poi sottoscritto un accordo di cooperazione con il commissario straordinario per la Ricostruzione di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, firmato dal presidente Paolo Signorini. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha firmato un memorandum of understanding con il governo popolare della città di Tsingtao, siglato per la parte cinese dal vicesindaco Liu Jianjun. Infine il gruppo Danieli & C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering hanno firmato un accordo per l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaigian.

