730 precompilato, modifiche da mercoledì: i documenti da conservare nel nuovo invio. Ecco come evitare errori (e come rimediare)

730 precompilato 2023, l'Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per consegnare i modelli per la denuncia dei redditi relativi a quelli percepiti nel 2022.

Bonus affitti (fino a 2mila euro) nel 730: ecco come funziona e come ottenere le detrazioni

L'invio

Semplice anche l'accesso alle informazioni: sarà possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) per accedere al servizio, disponibile in un'area riservata sul sito dell'Agenzia. In ogni caso, per rendere più chiare le procedure e condurre passo passo il cittadino sono stati preparati un tutorial video sul canale Youtube, una guida online e un sito di assistenza dedicato (www.infoprecompilata.it). Da quest'anno, poi, si potrà delegare un familiare o un'altra persona di fiducia per le operazioni online: l'abilitazione va richiesta in videochiamata con un funzionario del Fisco o con un clic nella sezione dedicata della propria area riservata. In alternativa, già dallo scorso anno si può inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell'Agenzia.

Le scadenze

Ma quali sono le principali date da ricordare per la dichiarazione dei redditi 2023?

Dall'11 maggio

Si può accettare, modificare e inviare il 730 precompilato, modificare e inviare il modello Redditi precompilato, compilare in modo assistito il quadro E per gli oneri detraibili e deducibili.

Dal 17 maggio

Sarà possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW, inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato,

annullare il Modello 730 e il Modello Redditi PF già inviati e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.

Il 20 giugno

È l'ultimo giorno utile per: annullare il 730 già inviato, annullare il 730 con Modello Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

Il 26 giugno

È l'ultimo giorno per annullare il modello Redditi (e i modelli Rpf correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.

Il 27 settembre

È l'ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.

Il 2 ottobre

È l'ultimo giorno per presentare il 730 precompilato.

Il 25 ottobre

È l'ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.

Il 10 novembre

È l'ultimo giorno per presentare il 730 correttivo di tipo 2.

Il 30 novembre

È l'ultimo giorno per presentare il Modello Redditi precompilato e per inviare Redditi correttivo del 730,

presentare il Modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW).

Il 28 febbraio 2024

È l'ultimo giorno per presentare il Modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi Pf online 2023.

Le correzioni

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate dal 17 maggio 2023 il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il Modello Redditi e riscontra un errore oppure si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2023. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

I documenti personali

Iniziamo dai documenti personali che servono per la compilazione del modello 730 relativa ai dati anagrafici e di eventuali familiari a carico. I documenti necessari per il 730 di tipo personale sono:

- codice fiscale

- carta di identità o passaporto validi

- codice fiscale dei figli e/o familiari a carico

- codice fiscale del coniuge o partner in unione civile

Documenti dei redditi

Rientrano tra i documenti necessari per il 730 quelli relativi ai redditi ovvero:

- Certificazione Unica o altra tipologia di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o l’ente pensionistico, anche nel caso di disoccupazione/cassa integrazione/maternità/mobilità/collaborazioni occasionali.

- ricevute degli assegni di mantenimento;

- certificazioni legate ad eventuali pensioni percepite all’estero;

- documenti relativi ad altre forme di reddito da lavoro;

- documenti relativi ad altri redditi come dividendi o interessi da investimenti non gestiti per mezzo di un sostituto di imposta italiano;

- redditi da terreni e fabbricati.

Spese detraibili

- spese farmaceutiche, mediche e veterinarie (consulta l’elenco dei dispositivi medici detraibili)

- spese per l’istruzione (scuola, asilo nido e università)

- spese per lo sport dei figli

- colf/badanti/baby-sitter

- spese di mantenimento per l’ex coniuge

- spese funebrI

- spese per assicurazioni

- versamenti verso Onlus/Ong/istituzioni religiose o altri enti no profit

- interessi del mutuo

- affitto

- acquisto prima casa

- ristrutturazione

- intermediazione immobiliare

- bonus facciata, energetiche, mobili ed elettrodomestici, bonus verde e superbonus

alloggio studenti fuori sede

Come si compila

L'Agenzia delle entrate ha rilasciato una guida alla compilazione del modello. Ecco il file in formato pdf