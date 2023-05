730 precompilato, modifica e compilazione da oggi online: istruzioni, detrazioni, rimborsi ed errori da evitare La guida

730 precompilato 2023, parte la corsa per la dichiarazione dei redditi Irpef delle persone fisiche percepiti nel 2022. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono consultabili i modelli delle dichiarazioni, sia il modello Redditi, sia il 730.

Le modifiche

Il cambio aliquote per la maggior parte sarà una bella notizia (redditi sotto i 50.000 euro e redditi sopra i 75.000), ma per altri le aliquote aumentano: i redditi fra i 50.000 e i 75.000 euro vedranno le vecchie aliquote del 38 e del 41% aumentare al 43%: chiaramente è il mix delle aliquote sui diversi scaglioni di reddito che farà emergere le imposte finali da pagare. Si potranno modificare i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate a partire da oggi. Sempre dalla stessa data sarà possibile anche inviare alle Entrate la propria dichiarazione, modificandola oppure accettandola senza modifiche. In caso di errori, è possibile annullare il modello 730 inviato entro e non oltre il 20 giugno. Infine, la scadenza entro cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate il proprio 730 (sia esso ordinario o precompilato) è il 2 ottobre 2023.

Le detrazioni

Sono state modificate anche le detrazioni per il lavoro dipendente. Anche qui i redditi fra i 50.000 e i 55.000, che prima ne usufruivano ora non godranno di alcuna detrazione. In compenso entrano in scena nuove agevolazioni fiscali: detrazioni per spese per abbattere barriere architettoniche, detrazioni per i canoni di locazione degli under31 a basso reddito, credito d'imposta sulle donazioni al terzo settore, per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili e per le spese sostenute per seguire programmi di esercizio fisico, non sanitario, svolti in gruppo e disegnati appositamente per alcune patologie croniche.

Come fare

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Per compilare e gestire la dichiarazione dei redditi, da quest'anno è anche possibile delegare una persona di fiducia, lo si può fare sia online sia contattando in videocall un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle già attive, ovvero l'invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia.

Le scadenze

Crescono ulteriormente i dati trasmessi all'Agenzia, che superano quest'anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022) e che faciliteranno la compilazione per il contribuente. Di questi, oltre un miliardo (l'80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa. La stagione dichiarativa è lunga: si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l'applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

I rimborsi

I lavoratori dipendenti con un un sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi con le seguenti scadenze:

Modello 730 presentato entro il 31 maggio: il rimborso arriva nel mese di giugno;

Modello 730 presentato entro il 30 giugno: il rimborso arriva nel mese di luglio;

Modello 730 presentato entro il 31 luglio: il rimborso arriva nel mese di agosto;

Per i pensionati i rimborsi, che verranno effettuati direttamente dall’Inps, arriveranno nel corso della seconda mensilità. Discorso diverso, invece, riguarda i contribuenti sprovvisti di un sostituto d’imposta. In questo caso i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Il bonifico è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.