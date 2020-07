Mutui, mai così bassi: a giugno tasso medio per le nuove operazioni a 1,26%

Nuovo minimo storico per i mutui per l'acquisto di abitazioni. A giugno il tasso medio sulle nuove operazioni è risultato pari a 1,26%. Lo rileva l'Abi nel suo bollettino mensile, nel quale ricorda come a fine 2007 i tassi di interesse sui mutui erano al 5,72%.

Intanto a giugno sono aumentati i prestiti a famiglie e imprese, un dato che può essere letto in due modi: o l'economia si sta rimettendo in moto, oppure - al contrario - persistono le difficoltà e ci si rivolge alla banca per fronteggiare crisi di liquidità. Rispetto ad un anno fa il ricorso al credito è aumentato del 2,8% per un ammontare complessivo di

1.299 miliardi di euro. Aumentano comunque anche i

depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) : +6,1% rispetto a giugno dello scroso anno, con un incremento di oltre 93 miliardi di euro. Diminuisce invece di circa 9 miliardi in valore assoluto (-3,9%) la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni. In pratica gli italiani, con le incertezze relative all'andamento dei contagi da Covid e quindi alla ripresa dell'economia, preferiscono non vincolare i loro risparmi così da poterne disporre subito nel caso di bisogno.

La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +4,7% a giugno 2020. Il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) in Italia è stato pari allo 0,56%, (0,55% nel mese precedente) ad effetto del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) dello 0,35% (0,35% anche nel mese precedente); del tasso sui Pct, che si colloca a 1,10% (1,21% il mese precedente); del rendimento delle obbligazioni in essere, 2,15% (2,11% a maggio 2020).

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA