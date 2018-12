L'ufficialità arriverà solo con la pubblicazione del decreto ministeriale però la legge prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni al Codice della strada con un incremento che, come comunicato dall'Istat, sarà del +2,2%.

I CONSUMATORI. «Il problema è come vengono utilizzati i proventi delle multe - afferma all'Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi - La legge prevede che i proventi delle multe vengano utilizzati per la sicurezza stradale e ciò non avviene: non si devono aumentare le multe se prima non si assicura che i fondi tornino agli automobilisti in termini di qualità delle strade, dei servizi e di sicurezza stradale».

ROMA - Parcheggiare in seconda fila o in spazi non consentiti, superare i limiti di velocità, guidare parlando al telefonino senza auricolare: automobilisti indisciplinati attenzione. Non rispettare il codice della strada nel 2019 costerà di più. Dalinfatti scatteranno gli aumenti delle multe stradali, stabiliti in base al tasso di inflazione biennale, così come prevede la legge.Stiamo parlando di cifre aggiuntive che variano, a seconda della sanzione, da pochi euro fino a una ventina. Ma è bene sapere che da gennaio prossimo il conto sarà più salato.I divieti di sosta semplici passeranno da 41 a 42 euro; le violazioni alle Ztl e alle corsie bus da 81 a 83 euro; l'uso del cellulare alla guida da 161 a 165 euro; l'omessa revisione da 169 a 173 euro; l'eccesso di velocità di non oltre 10 km/h rispetto al limite da 41 a 42 euro, l'eccesso di velocità fra 10 e 40 km/h oltre il limite da 169 a 173 euro, l'eccesso di velocità fra 40 e 60 km/h oltre il limite da 532 a 544 euro, l'eccesso di velocità di 60 km/h oltre il limite da 829 a 847 euro. Se per gli automobilisti è una brutta notizia, al contrario per i sindaci è una manna.