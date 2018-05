Mps, titolo sospeso e riammesso dopo le frasi della Lega. Spread in salita

Mps ancora in affanno: dopo essere stato sospeso in apertura di Borsa, il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. Dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, che prevede di rivedere la mission della banca, ieri il titolo ha chiuso in calo dell'8,8% a 2,92 euro.



Piazza Affari ha invertito la rotta e, dopo aver aperto in crescita dello 0,49%, ha girato in negativo. Ad appesantire la Borsa di Milano è anche l'attesa della formazione del governo targato Lega-Cinque stelle e del via libera al contratto.



Spread in salita. Il differenziale di rendimento è in rialzo a 155 punti base col tasso sul titolo a 10 anni del Tesoro al 2,17%.

