Monte Paschi: rosso di 3,5 miliardi nel bilancio 2017

Banca Mps ha chiuso il 2017 con una perdita di 3,5 miliardi di euro, in crescita rispetto al rosso di 3,2 miliardi registrata nel 2016. E' lo stesso Monte dei Paschi a comunicarlo. Lo scorso anno Mps ha contabilizzato rettifiche nette di valore per deterioramento crediti, attività finanziarie e altre operazioni per 5.460 mln di euro, superiori di 959 mln di euro rispetto a quelle registrate nell'anno precedente. Come dire, che in parte, il risultato era atteso.

