Sarà la volatilità ad avere la meglio nelle prossime settimane. Quindi, cautela, velocità di reazione e dinamismo risulteranno ancora una volta cruciali sui mercati finanziari. Ma niente panico, bisogna resistere alla tentazione di liquidare il portafoglio: guardare alla storia può essere di conforto. Diversi eventi geopolitici alle spalle possono fornire indicazioni preziose su come navigare in questo contesto. In termini di “market timing”, cioè di “momento giusto per investire”, l’evidenza empirica mostra, sottolinea François Rimeu di La Française AM, che le invasioni militari costituiscono per le azioni quasi sempre opportunità di acquisto, e non occasioni di vendita. Certo, questa osservazione potrebbe essere meno valida nel caso di un conflitto che porti a un aumento stabile dei prezzi dell’energia, ammette l’analista. Ma una massiccia riduzione delle attività a rischio è senz’altro una mossa da evitare. Naturalmente una certa volatilità sulle azioni è da mettere in conto per un po’. Nei prossimi giorni potrebbe verificarsi una violenta inversione, al rialzo o al ribasso, rendendo difficili qualsiasi decisioni di investimento.

MANTENERE LA ROTTA