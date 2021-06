Non siamo più ai tempi del “soffitto di cristallo” da infrangere. Le donne in Italia di strada ne hanno fatta: con la Casellati si sono sedute per la prima volta sullo scranno della seconda carica dello Stato; in Parlamento presiedono commissioni rilevanti; hanno guidato le organizzazioni rappresentative di lavoratori e imprese più importanti; sono arrivate a scalzare i colleghi uomini in posti - chissà perché - considerati “maschili”, come i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati