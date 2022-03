Le Reti di consulenza inaugurano il 2022 con 3,8 miliardi di euro di raccolta netta che per il primo mese dell’anno segnano già un più 2% rispetto all’anno prima. Le dinamiche osservate nel mese si traducono in volumi di raccolta positivi sui prodotti del risparmio gestito, pari a 1,6 miliardi di euro ed in movimentazioni nette sui prodotti amministrati prossime ai 2,2 miliardi.

Nel comparto gestito, il 73,1% degli investimenti coinvolge la componente assicurativa/previdenziale. Resta positivo, per 376 milioni di euro, il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali. Nel complesso, il contributo mensile delle Reti al sistema dei fondi aperti raggiunge 1,5 miliardi di euro, grazie soprattutto alla distribuzione indiretta di quote, e risulta pari a circa il 30% dei volumi totali dell’industria (5,3 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA