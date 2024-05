Le Reti di consulenza finanziaria associate ad Assoreti chiudono il mese di marzo con una raccolta netta pari a 3,9 miliardi di euro, confermando i valori registrati nel mese precedente. Resta sostenuta la propensione all’investimento da parte dei risparmiatori italiani seguiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, con risorse nette pari a 6,5 miliardi di euro. Di questi, infatti, 5,3 sono i miliardi confluiti in titoli, anche grazie al collocamento del Btp Valore che ha determinato volumi per 3 miliardi di euro, catalizzando in particolare le risorse depositate sui conti correnti (-2,6 miliardi).

Ma la domanda di investimento alimenta in maniera crescente anche il risparmio gestito con 1,2 miliardi di euro (+54% rispetto al mese di febbraio), secondo una logica di diversificazione del portafoglio perseguita nella prestazione del servizio di consulenza, sul quale, a partire da questo mese, Assoreti rende disponibile il dettaglio dei volumi di attività associati alla consulenza fee only/fee on top.