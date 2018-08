di Osvaldo De Paolini

Negli ultimi due mesi è aumentata la percezione di un rischio Italia. C’è chi teme che tra fine agosto e inizio settembre possano scatenarsi nuove turbolenze sui mercati. Sono timori fondati? Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, la prima banca del Paese che ogni giorno gestisce transazioni per 40 miliardi, non si scompone: «Non vedo grandi preoccupazioni se la gestione dei conti pubblici prosegue nella direzione di un rapporto meno esasperato tra debito pubblico e Pil. Anzi, se ad agosto non vi saranno novità...