Mercatone Uno giù il sipario via la storica insegna: arriva il... Cosmo

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - Ultimo giorno d'apertura oggi per il Mercatone Uno. Le serrande si apriranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, poi si chiuderanno definitivamente in attesa del subentro di Cosmo Spa che detiene il marchio d'abbigliamento Globo, una catena specializzata in calzature, abbigliamento e pelletteria già presente nel Nordest a San Fior, che ha rilevato il punto vendita. L'insegna gialla targata Mercatone Uno, che esisteva da 22 anni ed era considerato uno punti di riferimento anche geografici della città, sparirà da via Circonvallazione Est.Castelfranco perde così uno dei suoi pezzi di storia, un punto di riferimento del commercio. La strategia di gestione del centro commerciale specializzato nella vendita di elettrodomestici, casalinghi e arredo casa, che ha sempre puntato sulla convenienza e l'accessibilità, non è stata sufficiente a far sopravvivere l'attività, colpita probabilmente dalla crisi ma soprattutto dall'e-commerce. Da domani 24 dipendenti saranno lasciati a casa. E oggi si conclude la vendita straordinaria per eliminare la merce e aprire la strada al cambiamento. Delicata la fase per i lavoratori, anche per gli 11 che lunedì rimarranno in servizio e che saranno impegnati nell'iter burocratico finalizzato alla cessione dell'attività con il subentro del nuovo marchio.I TIMORILa preoccupazione è alta perché non è ancora noto l'esito della trattativa in corso tra sindacati e Cosmo, che ha già rilevato ben 13 dei punti vendita italiani di Mercatone Uno, in amministrazione controllata sin dal 2015 e in difficoltà a livello nazionale. La nuova realtà che approderà a Castelfranco, fondata nel 1987, ha invece un fatturato in crescita e conta 80 punti in vendita, a cui continuano ad aggiungersene di anno in anno. Intanto, oggi molti cittadini potrebbero cogliere l'occasione per cercare qualche prodotto a prezzo stracciato per liberare definitivamente gli scaffali che sono stati svuotati durante la svendita totale.