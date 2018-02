Hausbrandt "punta" Melegatti: 1 milione per la campagna di Pasqua

VERONA - «Melegatti continua a trattare col gruppo trevigiano Hausbrandt»: così in una nota, diffusa nel pomeriggio, Melegatti conferma l'interesse da parte dell'azienda trevigiana di caffè presieduta dal patron Zanetti. Hausbrandt ha depositato in Tribunale la volontà di rilanciare Melegatti, da tempo piegata da una crisi finanziaria. L'azienda trevigiana (fondata nel 1892 a Trieste, ma da tempo con sede a Nervesa della Battaglia, nel trevigiano) ha fatto pervenire al giudice un milione di euro per finanziare la campagna pasquale di Melegatti, che sarebbe dovuta partire subito dopo l'Epifania, ma che invece è ancora ferma complice lo stop col fondo maltese Abalone, che aveva sostenuto la campagna di Natale mettendo a disposizione 1,275 milioni di euro. Abalone Asset Management aveva già assicurato l'adesione al tavolo di concertazione convocato per oggi a Venezia dall'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, con i vertici dell'azienda dolciaria, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i due commissari giudiziali. Ma l'incontro, alla luce degli ultimi sviluppi legati alla trattativa con Hausbrandt, è stato rinviato al 16 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA