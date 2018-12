Manovra, le micronorme: dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici

Manovra, ok definitivo alla Camera. Tria: «Evitato commissariamento Ue»



FUNGHI E TARTUFI - Una tassa forfait di 100 euro per i raccoglitori dilettanti di tartufi e funghi, circa 19mila in Italia. Ridotta al 5% l'Iva per i tartufi freschi o refrigerati, al 10% su quelli congelati o essiccati. Una tassa forfait ai "cercatori occasionalì di tartufi", e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: nonostante i tentativi di riforma della legge di bilancio, negli oltre 1.100 commi della manovra spuntano, come sempre, tante micro-norme. Eccone alcune:FUNGHI E TARTUFI - Una tassa forfait di 100 euro per i raccoglitori dilettanti di tartufi e, circa 19mila in Italia. Ridotta al 5% l'Iva per i tartufi freschi o refrigerati, al 10% su quelli congelati o essiccati.

CRACKER AI CEREALI E SPEZIE - Iva agevolata anche per pane e cracker con saccarosio, grassi e oli alimentari industriali, cereali interi o in granella e semi, erbe aromatiche e spezie.



BIRRA, TAGLI A MICRO BIRRIFICI - Ridotto da 3 euro a 2,99 ad ettolitro l'accisa per la birra e sforbiciata del 40% per quella sui micro-birrifici.



OPERE 'A MARE' IN LIGURIA - Otto milioni per le «opere a mare, danneggiate» dalle mareggiate di fine ottobre.



AEROPORTI, DA REGGIO CALABRIA A CROTONE - Tre milioni per l'aeroporto di Crotone e 10 milioni per lo scalo di Reggio.



BIELLA E NOVARA - Cinque milioni al Piemonte per i lavori sulla linea ferroviaria Biella-Novara. E un milione e mezzo va al ponte che unisce Calusco e Paderno D'Adda in Lombardia.



DIFESA CYBER - Tra i micro fondi arriva anche quello da un milione all'anno fino al 2021 a favore della difesa cibernetica.



ARRIVANO CATASTO DELLA FRUTTA E AIUTI A APICOLTURA - Due milioni a favore dell'apicoltura. E cinque milioni in due anni per la nascita del Catasto frutticolo nazionale.



EBRI E BIOTESTAMENTO, FONDI AL GRAN SASSO - Tre milioni e mezzo per il Gran Sasso Science Institute, tre per la fondazione European Brain Research Institute, per la ricerca tra l'altro contro l'Alzheimer. Dal 2019, 400mila euro l'anno per la Dat.



FONDO RICERCA, CRUSCA E LINCEI - Arrivano 30 milioni l'anno dal 2019 al 2028 per il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), tre assunzioni all'Accademia della Crusca, nove all'Accademia dei Lincei. Stabilizzazioni anche in diversi enti parco, dall'Alta Murgia all'Asinara.



LOTTA A DROGHE E A POVERTÀ EDUCATIVA: nuovo fondo per la prevenzione, soprattutto tra gli adolescenti. Sette milioni in 3 anni. Rifinanziato per tre anni quello per la povertà educativa.



PIATTAFORMA DEL FOSFORO - 200 mila euro per la piattaforma italiana del fosforo.



SCUOLA MERIDIONALE - Niente "Normale" bis, a Napoli arriva però la Scuola superiore meridionale con 8 milioni nel 2019.



MUSEO CIVILTÀ ISTRIANA - 100 mila euro al Museo della civiltà istriana e all'Archivio di Fiume. Aiuti anche alla cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli. Due assunzioni al ministero dell'Istruzione per le minoranze linguistiche Fvg.



MINORANZE CRISTIANE - 2 milioni all'anno per il biennio 2019-2020 e 4 milioni dal 2021.



CELEBRAZIONI IOTTI - Per le celebrazioni di Nilde Iotti (20 anni dalla morte e 100 dalla nascita, 200mila euro).



E QUELLE PER DE FELICE E SPIRITO - Sessantamila euro all'anno per un biennio in occasione dei 40 anni dalla scomparsa di Ugo Spirito, firmatario del Manifesto degli intellettuali fascisti, e dei 90 anni dalla nascita di Renzo De Felice.



OVIDIO - Un anno in più per celebrare l'anno ovidiano.



RISORGIMENTO: per l'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano arrivano 400mila euro l'anno a partire dal 2019.



DALLE BANDE AL DESIGN - Un milione per festival, cori e bande e 3,5 milioni alla arti applicate come moda, design e grafica. Mezzo milione alle scuole di musica per gli studenti disabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA