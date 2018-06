M5S, il bilancio di Rousseau: 357mila euro di ricavi ma è in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il bilancio del primo anno completo di Rousseau si è chiuso con 357.000 euro di ricavi grazie principalmente alle donazioni (di 29 euro in media) dei sostenitori e degli iscritti, a fronte di 493.000 euro di costi». L'Associazione Rousseau ha pubblicato, con un post sul Blog delle Stelle, il rendiconto relativo all'anno 2017.«Hanno contribuito significativamente ai costi - spiega l'Associazione presieduta da Davide Casaleggio - le spese dedicate alla sicurezza investiti per la tutela degli iscritti sulla piattaforma e gli accantonamenti precauzionali per le spese legali relative alle cause in corso pari a 89.000 euro». Il bilancio evidenzia un disavanzo di gestione pari a 135.062 euro e un patrimonio netto negativo pari a 55.386 euro.«Un grazie va alle migliaia di persone che ci hanno sostenuto in questi anni perché senza di loro non saremmo qui e il MoVimento 5 Stelle non sarebbe al governo. Noi ci siamo sempre attenuti rigidamente al principio della massima trasparenza in ogni cosa che facciamo e sono a dir poco assurde le accuse che si sono lette in questi giorni nei quotidiani», si legge nel post, che contiene in allegato la lista dei donatori «con l'importo donato da ognuno e le iniziali di nome e cognome del donatore»: tuttavia «in Parlamento abbiamo depositato la lista con i nomi completi. Potrete vedere come si tratta di donazioni di piccoli importi e solo in un caso si superano i 5.000 euro», rimarca l'Associazione.«Oltre ai donatori, anche il bilancio completo è pubblico ed è stato anche depositato alla Camera dei deputati per ricevere il controllo dagli organi preposti. Non c'è nessuna norma che obbliga l'Associazione Rousseau a farlo - spiega ancora l'ente fondato da Casaleggio - noi lo facciamo perché non abbiamo nulla da nascondere e perché la trasparenza per noi viene prima di tutto».