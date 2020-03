Milano, chiude l'aeroporto di Linate, c'è il decreto del Governo: voli solo a Malpensa

È sempre più probabile una chiusura dell'aeroporto di Linate a Milano per effetto delle ultime misure del Governo per contenere l'avanzata del coronavirus. Secondo quanto apprende l'ANSA è in arrivo infatti un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe, oltre allo scalo milanese, anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale. In serata, l'ufficialità.

Tutto il traffico aereo rimasto sarà trasferito sull'aeroporto di Malpensa, che sarà regolarmente aperto

Ultimo aggiornamento: 19:52

