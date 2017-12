Le tasse si sono fermate a Eboli. Ercolani: «Ecco come cambia la tv»

di Marco Castoro

Si può vivere senza pagare le tasse comunali? Magari, è il sogno di tutti. Ma ci si deve attrezzare. Bisogna organizzare una comunità con regole e servizi fai-da-te. Pulizia di strade e giardini, raccolta e smaltimento dei rifiuti, derattizzazione e così via. Venerdì 29 dicembre, in prima serata su Raitre, va in onda la puntata conclusiva del docu-reality La Strada senza Tasse con Flavio Insinna.Palcoscenico una via di Eboli, dove dieci famiglie hanno deciso di autogovernarsi da sole. Si sono viste restituire dalla produzione l’equivalente delle spese comunali per le tasse di 5 settimane, ma in cambio hanno dovuto provvedere a tutti i servizi. Il format tv è andato in onda sulla Bbc ed è stato riadattato e prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani (ceo e produttrice creativa). Più che buoni gli ascolti riportati finora. L’obiettivo del milione è stato superato abbondantemente con picchi di 2 e share dell’8% nella fascia access prime time.«Direi molto bene. Non è stato facile per la comunità stabilire delle regole, trovare accordi, compromessi, concedere deleghe, scegliere le priorità, mediare contrasti e conflitti. Nell’assemblea si è dato vita a una legge elettorale che ha espresso un triumvirato per sistema di governo. Nell’ultima puntata diremo come si è concluso il referendum consultivo. Non dico se hanno vinto i sì o i no, ma il risultato è stato di 60% a 40%».«I cittadini possono chiedere una deroga al comune di appartenenza e decidere se scegliere l’autogoverno».«Beh, per Stand By Me e Raitre non è una novità. La terza rete sperimenta molto. Dopo il successo di Senso Comune stiamo girando Prima dell’Alba con Salvo Sottile, un programma che andrà in onda a marzo, molto faticoso perché si gira di notte alla scoperta di chi lavora mentre gli altri dormono. Guardie mediche, ormeggiatori, guardiani, controllori delle luci: sono davvero tanti».«La tv sta entrando sempre più velocemente nell’era del palinsesto targhettizzato per fascia di età. Quindi vanno preparati format specifici. Quello che conta però sono i contenuti che fanno ancora la differenza. Il cambiamento sta nell’adattarli alla specificità del media in questione. Dopo i canali tematici ora siamo entrati nelle piattaforme tematiche».«Carlo Freccero mi diceva sempre che la tv è fatta di primi piani. Quindi di sicuro si preferiscono di più i campi stretti a quelli lunghi, tuttavia spesso tutto è relativo, visto che l’occhio è ormai abituato a vedere tutto. La bravura sta nello sfruttare la tecnologia con costi concorrenziali e risultati eccellenti».«Eravamo pronti a farne un’altra edizione per i Mondiali di calcio ma l’eliminazione dell’Italia ce l’ha mandata a monte. Peccato».