Lagarde (Bce): «Se le misure anti-contagio durano tre mesi, l'economia Eurozona - 5%»

MILANO - Se le misure di isolamento decise dai governi europei dureranno tre mesi l'economia dell'eurozona potrebbe accusato un calo del 5%. È quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, ai capi di Stato europei, secondo quanto riporta la Frankfurter Allgemeine (Faz). Il quotidiano tedesco cita alcuni alti funzionari di Bruxelles secondo cui le stime della Lagarde sull'impatto economico delle misure in atto varia dal 2 al 10 per cento della crescita totale mentre il periodo di 3 mesi è considerato ragionevole per la durata delle misure. Ultimo aggiornamento: 16:59