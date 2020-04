La Labomar converte la linea per produrre gel igenizzanti

ISTRANA - La Labomar di Istrana, azienda di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, ha adattato i propri macchinari e ha avviato la produzione di un gel a base alcolica per la pulizia delle mani. «Una produzione che non era nei nostri piani - commenta in una nota l'ad Walter Bertin - ma riteniamo che chiunque abbia la possibilità di farlo sia tenuto a mettere la propria struttura produttiva al servizio del bene comune, anche se questo vuol dire modificare la propria strategia. Apparteniamo alla filiera farmaceutica, e siamo tra le aziende che continuano a lavorare a pieno regime. Per garantire la sicurezza dei nostri collaboratori abbiamo innalzato ulteriormente i nostri livelli di sicurezza e vista la carenza di gel disinfettante, un prodotto semplice ma purtroppo quasi introvabile, abbiamo deciso di realizzarlo noi».





I flaconcini da 50 ml, a cui si aggiungeranno quelli da 80 e 300 ml, saranno donati alle istituzioni locali e distribuiti attraverso la farmacia Bertin di Istrana. Gli ordini su larga scala, sopra i 2.000 pezzi, saranno gestiti direttamente da Labomar con distribuzione in tutta Italia. La linea, che sarà operativa fino a quando continuerà l'emergenza Coronavirus, può produrre fino a 80 mila pezzi a settimana. Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA