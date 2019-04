La Galleria di Milano come Wall Streeet: un Toro dedicato alla finanza

In Galleria spunta il toro, segno di prosperità dei conti nella finanza, e Milano in un attimo è come New York. Anche il cuore ecnomico e finanziario del nostro Paese ha infatti ha il suo toro, proprio come quello di Wall Street Il 1 aprile, infatti, "The bull" - opera di Francesco Messina - è stata sistemata in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dall'altro toro - quello in mosaico - che turisti e cittadini calpestano nelle parti intime perché, dicono, porti fortuna. L'installazione è temporanea, al suo posto forse "Love" , l'installazione di Cattelan.

