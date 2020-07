Debito pubblico, crisi economica e sociale e rapporti con l’Europa: queste alcune questioni che renderanno sempre più impellente l'adozione di misure al fine di far uscire l'economia italiana dalla recessione.



Oggi (6 luglio) alle ore 11 questi temi saranno al centro dell’incontro “Ripresa o recessione: l’autunno della svolta” promosso dal Dipartimento di economia dell’Università degli Studi Unicampania Luigi Vanvitelli e dall’Associazione Merita, all’interno del ciclo “Dialoghi sull’economia, sull’impresa e sullo Stato" (in collaborazione con Il Mattino, Economy, Sele d’Oro Mezzogiorno, ildenaro.it, Comunità Solidale, Risorse & Futuro).



Dopo i saluti di Maria Antonia Ciocia, Andrea Della Selva, Carmine Pignata e Lucio Romano, i lavori saranno introdotti da Mario Mustilli e Amedeo Lepore.



L’incontro, che vede la partecipazione degli ex ministri del Tesoro Pier Carlo Padoan e Giovani Tria ed una discussione con Claudio De Vincenti, sarà moderato dai direttori del Denaro, Alfonso Ruffo, e del Mattino, Federico Monga.



Il dibattito sarà trasmesso in diretta su https://www.facebook.com/AssociazioneMerita/