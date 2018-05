La storica Amelia non si risolleva: fallisce la cordata che rilevò dai Boscarato

di Elisio Trevisan

MESTRE - Anche l'ultimo filo che teneva la storica trattoria dall'Amelia legata a una speranza di rinascita è stato tagliato nei giorni scorsi. Ora c'è solo la possibilità che, nell'ambito del fallimento della società Sinergie decretato circa un mese fa, la curatrice Emanuela Vigani di Jesolo trovi degli investitori pronti a riaprire il locale ai piedi del cavalcavia della Giustizia chiuso ormai da fine novembre, che insomma non si debba limitare solo a vendere per poter recuperare il più possibile e pagare i creditori tra i quali ci sono i dipendenti.Nei giorni scorsi, dunque, è stata messa in liquidazione anche la Siora Amelia Srl, società che era stata fondata tre anni fa e mai resa attiva ma messa a disposizione come veicolo finanziario nel caso fossero intervenuti dei nuovi finanziatori.Gli ultimi soci rimasti dopo che il locale era stato rilevato nel 2013 in seguito al fallimento della famiglia Boscarato del 2010, hanno tentato di tutto per salvare quella che era diventatae che già a fine novembre 2017 era stata chiusa per problemi di stipendi e della nuova formula che non aveva avuto il successo sperato ma il commercialista mestrino Alessandro Valentini assicurava che sarebbe stata rivista la compagine sociale, e che avrebbe fatto entrare persone esperte di ristorazione sempre sotto la guida dicome manager, figlio dell'imprenditore(coinvolto anche nel concordato con riserva della concessionaria) che, con Valentini il notaioavevano rilevato il locale dai Boscarato: tutti ex clienti affezionati che non intendevano far morire un marchio storico come quello dell'Amelia fondata nel 1925 da Amelia Deppieri come osteria da stallazzo e rilevata da Dino Boscarato che, con la sua famiglia proveniente dal Cadore, la rese famosa ben oltre i confini regionali.Gli ex clienti, dopo un lungo periodo di chiusura del locale e la breve esperienza del gruppo di professionisti formato dagli ingegneri Paolo Marchiori e Guglielmo Feliziani, dal commercialista Alessandro Valentini e dal notaio Alessandro Caputo, lo avevano riaperto a giugno dell'anno scorso affidando la direzione del progetto di rinnovamento a, noto per aver creato locali come ilOra sono tutti usciti di scena e se qualcuno, come si spera, deciderà di investire per ridare vita alla trattoria sarà un volto nuovo. La famiglia Boscarato, che ha ancora la proprietà del nome Amelia & C, è disposta a dare una mano, senza farsi coinvolgere nella gestione, mettendo a disposizione il nome e la storia del locale che ha preparato una cena per Papa Wojtyla a Lorenzago, durante uno dei periodi di vacanza di Sua Santità in Cadore, è stato per tanti anni luogo d'incontro di politici e personaggi della cultura cittadina e non solo dato che vi hanno pranzato