© RIPRODUZIONE RISERVATA

romani della, società del gruppo Elumeo che opera nel settore della, sono stati licenziati con un. Lunedì scorso i 50 lavoratori si sono presentati nella sede dell'azienda,, ma una volta lì hanno scoperto che i badge non funzionavano più e che sul sistema informatico erano stati cancellati tutti i turni del personale. Subito dopo, sui loro telefoni è arrivato un sms con il quale sono stati convocati dai verticiper una riunione urgente in un vicino ristorante.A quanto riferito da alcuni lavoratori, l'azienda avrebbe già operato allo stesso modo anche in altre due sedi, ine in. Nel corso dell'incontro, il presidentee l'amministratore delegatohanno comunicato ai lavoratori che la Juwelo non ha più la disponibilità economica per erogare glie che quindi la sede romana dovrà chiudere.