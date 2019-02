Imprese venete: sono le più puntuali d'Italia quando si tratta di pagare

VENEZIA - Le imprese di Veneto e Lombardia guidano la classifica della regioni italiane della puntualità nei pagamenti. In Italia nel terzo trimestre 2018, secondo i dati di Cribis, i pagatori puntuali rappresentano il 36,3% del totale, in calo dell'1,9% rispetto all'anno precedente, mentre i pagamenti con oltre un mese di ritardo si attestano all'11,3%, in lieve aumento. E il 52,4% registra pagamenti con sforamento dei tempi fino a 30 giorni.



Il Veneto è la regione con la maggiore quota di pagamenti puntuali (46%), seguita dalla Lombardia, seconda a livello nazionale, con una percentuale di imprese puntuali del 45,8%, superiore alla media italiana. Il Piemonte, con un 37% di pagamenti regolari, si attesta intorno alla media nazionale, così come la Valle D'Aosta (36,9%) mentre la Liguria si ferma al 31,7%.

